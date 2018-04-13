دباس الدوسري ساخرًا من كأس الأهلي: طقته الشمس ومحد شاله

نواف السالم(صدى):

سخر الناقد الرياضي دباس الدوسري ، من خسارة الأهلي مساء أمس الخميس أمام أحد ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين .

وأشار ” الدوسري ” إلى أن نسخة كأس الدوري الذي كان مجهزًا للراقي في ملعب اللقاء قبل أن تحسم النتيجة، لايزال متواجدًا حيث تهكم عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا : الكأس طقته الشمس من أمس محد شاله ” .

يذكر أن الهلال توج مساء أمس بلقب دوري المحترفين ، بعدما تمكن من الحفاظ على صدارته بالفوز على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، ليصبح الفارق بينه في الصدارة وبين الأهلي في المركز الثاني نقطة واحدة فقط .