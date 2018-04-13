روسيا: سنتفاوض مع المملكة لبناء المفاعلات النووية

نايف السالم(صدى):

أعربت روسيا عن رغبتها الواضحة في التعاون مع المملكة بأي شروط لبناء المفاعلات النووية للبلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال أتوم إليكسي ليكهاشيف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في روسيا في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، إن شركة روساتوم تناقش مع المملكة إمكانية بناء محطات طاقة نووية.

وأضاف رئيس روساتوم أنه يأمل في أن تسهم مساعدة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في زيادة عدد الدول التي ترغب في بناء محطة للطاقة بمساعدة خبراء روس، وبشكل خاص المملكة.

وتابع ليخاشيف :إننا نجري حاليا محادثات مع حكومة المملكة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المفاعلات النووية.