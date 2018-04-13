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بالفيديو.. ” المطلق ” يوضح حكم ممارسة المرأة للرياضة في الشوارع

بالفيديو.. ” المطلق ” يوضح حكم ممارسة المرأة للرياضة في الشوارع
عادل الحربي (صدى):

أجاز عضو هيئة كبارة العلماء، المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، ممارسة النساء للرياضة في الشوارع ، لافتًا إلى أنه لايوجد ما يمنع المرأة من ذلك .

وأشار ” المطلق ” خلال برنامجه ” استديو الجمعة ” إلى أن المرأة تحتاج لممارسة الرياضة مثلها كالرجل ، وذلك ردًا على سؤال جاءه بشأن حكم ممارسة المرأة للرياضة بالشارع .

وتابع قائلًا ” الناس الآن يمشون، الحوامل يمشين في الشوارع، ويذهبن ويجئن؛ فما الذي يمنع المرأة إذا كانت في شقة وأرادت أن تمشي وتدور في حديقة أو في ممشى هي وزوجها أو هي وأختها ونحو ذلك ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
كلاً خايف على كرسيه والجمس الأسود حتى مشايخنا
الله يكفينا الشر

[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
كلاً خايف على كرسيه والجمس الأسود حتى مشايخنا
الله يكفينا الشر

[ عدد التعليقات: 6912 ] نشر منذ 57 دقيقة

من زمان وهم يمارسون رياضة المشي بالممشى والحدائق وش الجديد يعني

[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 27 دقيقة

مليانه المماشي في الحدائق والشوارع الطويله رجال ونساء رياضه المشبي

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