روسيا تكابر.. لافروف: الهجوم الكيميائي على دوما ” مسرحية “

موسكو(صدى):

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أمله ألا تتكرر أحداث ليبيا والعراق قس سوريا، قائلاً : ” نتمنى من الله ألا تحدث أي مغامرة في سوريا على غرار التجربة الليبية والعراقية ” .

وأشار ” لافروف ” في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن أصغر خطأ في الحسابات في سوريا قد يؤدي إلى موجات جديدة من المهاجرين وأن الإنذارات والتهديدات لا تخدم الحوار.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن هناك قنوات اتصال بين روسيا والولايات المتحدة، واصفاً الهجوم الكيمياوي في سوريا بأنه ” مسرحية ” أعدت بمشاركة استخبارات أجنبية، وأن بلاده لديها أدلة على ذلك.