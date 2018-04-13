مكتب تعليم الدرعية بالعيينة يكرم المتفوقات وحافظات كتاب الله

محمد الناصر (صدى):

أقام مكتب تعليم الدرعية بالعيينة حفل تكريم لحافظات كتاب الله والمتفوقات دراسيا والمعلمات المتميزات لعام 1438 – 1439 هـ على شرف الأستاذة مساعد الشؤون التعليمية نادية بنت محمد كاوا وبحضور قائدة مجمع الأبناء هالة صبر و قائدات المدارس والمشرفات.

وبدئ الحفل الذي أقيم في مجمع الأبناء بكلية الملك عبدالعزيز الحربية بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمساعد الشؤون التعليمية نادية كاوا هنأت الطالبات المتفوقات وحافظات كتاب الله الطالبات المتفوقات كما قدمت شكرها لقائدات المدارس والمشرفات على ما بذلوه خلال العام الدراسي، ثم ألقت قائدة مجمع الأبناء كلمة رحبت فيها بالحضور، ثم شاهد الجميع عرض مرئي تحدث عن أبرز المناشط الطلابية المختلفة التي نفذها مكتب التعليم.

وأوضحت الأستاذة نورة الثاقب رئيسة لجنة الحفل أن عدد الطالبات المتفوقات 120 طالبة وعدد الحافظات لكتاب الله 20 طالبة كما كرمت ابنة شهيد الواجب رودينا الشهري.

وبعد ذلك تفضل مساعد الشؤون التعليمية بتوزيع الدروع وكذلك الجوائز والشهادات التقديرية للمتفوقات والحافظات والمعلمات المتميزات لهذا العام، وفي الختام استلمت هالة صبر درع شكر وتقدير من مكتب التعليم.

