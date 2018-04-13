أودي A6 Avant 2019 تخرج رسمياً بتصميم أكثر أناقة ورياضية

برلين(صدى):

في أعقاب تقديم النسخة السيدان من A6 كشفت أودي النقاب عن نسخة الاستشن من السيارة A6 Avantالتي تأتي بشبكة تهوية عريضة باطار وحيد وجسم عضلي ورغم تركيز السيارة على العملية ولكنها تأتي بسقف انسيابي يقلل من سعة التخزين الخلفية في السيارة ولكنه يزيد من الجانب الرياضي في تصميم السيارة عن الموديل السابق.

وزودت السيارة بمصابيح أمامية LED بينما أعلى الاصدارات منها حملت مصابيح HD Matrix LED مع مصابيح نهارية مميزة كما عرفت أودي أن الجانب الرياضي لا يرتبط بالشكل فقط ولكن بالأداء. أما مقصورة السيارة فتأتي مستعارة من الموديل السيدان مع نظام ملاحة MMI وعدادات رقمية 12.3 بوصة ونظام ترفيهي بشاشة 10.1 بوصة مع شاشة أخرى منخفضة قياس 8.6 بوصة للتحكم في المناخ ومزايا أخرى.

وستتوفر السيارة بباقة من الخيارات التي تشمل فرش جلدي فالكونا ولمسات من الخشب مع مقاعد بخاصية التدفئة والتبريد والتدليك كما يمكن للمشترين طلب شاشة عرض بيانات خاصة وفتحة سقف زجاجية بانورامية ونظام صوتي Bang & Olufsen فاخرة مع 19 سماعة وباقة جودة الهواء التي تشمل نظام تنقية للهواء وموزع للعطر.

وتحمل السيارة سعة تخزين اضافية مع سعة تخزين 565 لتر يمكن زيادتها الي 1680 لتر مع طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:20:40 وتشمل الخيارات الاخرى باب خلفي قابل للفتح كهربائياً وغطاء للأمتعة وقضبان فوق الارضية بصورة قياسية لتأمين الأمتعة. ولم تعلن أودي التفاصيل الخاصة بالأداء ولكن خيارات المحركات ستكون مثل النسخة السيدان وتشمل محرك TFSI V6 سعة 3 لتر بشاحن توربيني بقوة 336 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر ومحرك TDI V6 ديزل سعة 3 لتر بقوة 282 حصان وعزم دوران 620 نيوتن متر.

وأكدت الشركة أن كل الموديلات ستأتي بنظام هجين محدود مع مولد لبدء تشغيل السيارة ونظام استعادة الطاقة من المكابح المولد للطاقة ترسل الطاقة لبطارية ليثيوم أيون. ومن حيث القيادة, فقد تم تحسين نظام التوجيه الكهروميكانيكي مع امكانية اضافة نظام توجيه رباعي العجلات ديناميكي يسمح للعجلات الخلفية بالدوران 5 درجات على السرعات المنخفضة .

وستأتي السيارة بأربعة اعدادات للتعليق تشمل نوابض تعليق قياسية صلبة وتعليق رياضي وتعليق هوائي قابل للتكيف وتعليق بممتصات صدمات قابلة للتعديل. ويمكن الحصول على السيارة بباقة من أنظمة مساعدة السائق عالية التقنية التي يدعمها 5 أنظمة رادار و5 كاميرات و12 حساس ألتراسونيك ونظام مسح بالليزر.

