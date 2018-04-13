السدحان ينشر صورته مع ” غصب ” ويرد على المنتقدين

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان عبدالله السدحان، صورة سيلفي له مع لوحة إعلان ” غصب ” ، مشيراً إلى أن هذا الاسم كان يطلق على قنوات التليفزيون السعودي قديماً.

وقال السدحان في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” غصب هي تسمية أطلقناها نحن وأنتم –رجال ونساء- على القناة الأولى والثانية قبل دخول الستالايت وبعد دخوله الخجول وارتفاع أسعاره؛ حيث كنا نطلق على القناة الأولى ملك إلا غصب1، يمعنى ليس هناك بديل، والآن يوم قالوا غصب بدأ الانتقاد والحش وهذا حنا ” .

ويذكر أن ” إعلان غصب ” هو حملة إعلانية ضخمة من التليفزيون السعودي للترويج للمحتوى الجديد الذي يقدمه.