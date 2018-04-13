بالفيديو.. فنانة شهيرة لمي العيدان: شو رأيك برأسي الجديدة

أماني الغامدي(صدى):

حلت الفنانة العراقية رحمة رياض ضيفة ببرنامج ” كشف حساب ” تقديم الإعلامية الكويتية مي العيدان، كشفت به عن جوانب في حياتها وضرورة اهتمام الفنان بشكله .

وقالت رحمة خلال الحلقة ” نحنا بعصر الصورة.. يعني بدك تريد تصير فنان لازم تظبط شكلك تهتم بنفسك وبملابسك وبصحتك ” .

وتابعت ” أنا مو ملكة جمال .. أنا إنسانة الحمد لله ربنا أعطاني عيون حلوة خشم حلو وجه مقبول لكن انا أعرف أميز شكلي عن غيري ” .

وعن سؤال المذيعة عن ما يقولون أنها مركبة راس ، أجابت رحمة وهي تضحك بسخرية ” شو رأيك في الراس الجديدة ” .

