أول تعليق للبايرن بعد وقوعه أمام الريال في دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

علق حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، اليوم الجمعة، على وقوع فريقه في مواجهة الريال في إطار دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا مؤكدًا أن الملكي منافس قوي.

وأوضح: ” الريال خصم كبير، ولكننا نود بلوغ النهائي، أقصونا الموسم الماضي ونتمنى الآن أن نفعل الأشياء على ما يرام ” .

وتابع: ” المهمة ليست مستحيلة لطالما حدثت مواجهات كبرى بين الفريقين، حققنا بعض النجاحات في عصري كلاعب ” ، مشيرًا إلى أن بايرن يعرف جيداً ريال مدريد وبخاصة المدرب يوب هاينكس.