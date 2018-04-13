السديس يتحدث عن الإلحاد.. ويؤكد: لا منزع للمسلمين إلى بالاقتداء بالرسول

نايف السالم(صدى):

تحدث إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, في خطبة الجمعة اليوم، عن التحولات التي تجرى في العالم، والدعوة إلى الزندقة والإلحاد في بلاد المسلمين.

وقال ” السديس ” في الخطبة : ” العالم اليوم أصبح في احتراب، وحَبْلُه في اضطراب، وجَفَّتْ فيه الرَّوْحَانية، ومَلَكَتْ عليه أَمْرَهُ المادِّيّة، التي تهدم من قواعد الدين ولا تَبْنِي، وتَرْمِي المقومات الإسلامية في كل يوم بِفَاقِرَةٍ من المسخ الفكري، والنَّغَل القَلْبِيّ، والدَّغَل المَطْوِيِّ، تحت شعارات، بل هي للكفر رايات، وكم فتح سَدَنَتُهَا أبوابًا للشك في وجود خالق الأرض والسماوات، واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه ” .

وأضاف: ” لم يخطر بِبَالٍ أن يَعُم الوَبَال حتى نسمع في بعض بلاد المسلمين من يَنْبُو عن التوحيد والوحدانية، بل ويدعو إلى التَّغَوُّل في الزندقة والإلحاد، في زمن التحولات والصراعات، وفي ظل تنامي الموجات المتاجرة بالدين تحت شعارات سياسية، ونعرات طائفية، ومحاولات اختطاف الإسلام وعقول أبنائه بين الغلو والتحرر، وأمام الهجمات الإرهابية بالأسلحة الكيماوية ضد النساء والأطفال والمدنيين، واغتصاب الصهاينة الغاشمين لمقدسات المسلمين، وتفاقم الأمر حيال تحقيق الأمن والسلم الدوليين، والمآسي الإنسانية المتكاثرة ” .

وتابع : ” في زمان العلم وتزايد أدلة وإثباتات وجود الله تعالى بالعقل، لِذَوِي الحِجَى والعَقْل، تُلهينا هذه الصَرَخات الصَّارِخَات عن كثير الآهات والأنَّات التي تنال من جسد الأمة المسلمة، وتُهَارِشُ وَحْدَتها، وهنا تبرز الحاجة بل الضرورة إلى الفِرَار إلى الله جل جلاله ” .

واستطرد: ” الله سبحانه إنما خَلَقَ الخَلْقَ لِيَعْبُدُوه، فهل يمكن أن يَعْبُدُوه دون أن يَعْرِفُوه، بل لابد من معرفتهم له سبحانه؛ ليحققوا الحكمة العُظْمَى والغاية الكُبْرَى من إيجادهم في هذه الدنيا، وإن من الزِّرَايَة بالعبد ونِعَمُ المولى عليه تترى، وفضله عليه يتوالى أن يكون جاهلاً بِرَبِّه مُعْرِضًا عن معرفته والعلمِ به وبأسمائه وصفاته؛ إذ بقدر ذلك يزيد إيمانه، وَيَقْوَي يقينه كما قال العلامة ابن القيم: ” والعلم بالله أصلٌ للعلم بكل معلوم”، وقال أبوالقاسم الأصبهاني رحمه الله: “فينبغي للمسلمين أن يعرفوا الله وأسماءه وصفاته فيعظّموا الله حق عَظَمَتِه ” ، فلا غِنَى للعباد عن خالقهم وبارئهم طرفة عين (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ) ” .

وتابع : ” عَظَمة الله سبحانه وتعالى تجلَّت في مخلوقاته، وحَضَرتْ شَاخِصَةً في بديع مصنوعاته، سَبَّحَت له السماواتُ وأَمْلَاكُهَا، والنُّجُومُ وأفلاكُهَا، والأرضُ وسُكَّانها، والبِحَار وحيتانها، والجبال والشجر والدواب والآكام والرِّمَال، وَكُلُّ رَطْبٍ ويَابِس، وكل حي وميت، (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) ” .

وأضاف: ” المعارف تتضاءل والعلوم أمام العلم بأشرفِ معلوم ألا وهو العلم بالله سبحانه وتعالى؛ لذا أمر نبيه بقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، قال الإمام الطبري رحمه الله : ” فاعلم يا مُحَمَّد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية، ويجوز لك وللخلق عبادته، إلا الله الذي هو خالق الخلق، ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه ” .

واستكمل: ” من الحقائق الصادحة، والمُسَلَّمات الواضحة، أن أعظمَ مَنْ عَبَدَ الله وعَظَّمَهُ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي كانت حياته أمْثَل حياةٍ وأزكاها اكتَنَزَت الصِّدق، والشَّرفَ، والنَّزاهة، وعظمة النَّفس، وسُمُوَّ الروح، وأصول الفضائل ” .

وتابع: ” لا منزع للمسلمين من إعزاز منهج الاقتداء والاهتداء بهدي سيد الأنبياء، لنتخذ منه شِرعة ومنهاجَا، وتِريَاقاً لأدوائنا وعلاجًا، ونبراسًا لدروب حياتنا وهَّاجًا، لنبلغ أعلى منازل العِز ونَصْعَدْ، ونُفلح في أُولانا وأُخرانا ونَسْعَدْ، في زمن غربة الإسلام وغلبة الفتن المعاصرة، وهوس الانطراح في فُسْطَاطِ الخُرَافات ورِوَاق المُحْدَثَات، واختزالٍ للدِّين في أيامٍ وليالٍ ومناسبات، وتعدد الرايات والمذاهب، والشعارات والمشارب (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، وقال عليه الصلاة والسلام: “من عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ” (متفق عليه)، فالاتباع الاتباع، والحذر الحذر من الجفاء والابتداع، ومِنْ أَجْلَى صور الاتباع وأدومها كثرة صلاتكم وسلامكم على الحبيب صلى الله عليه وسلم ” .