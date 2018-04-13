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المطلق: على الزوجة استقبال زوجها بعبارات لطيفة مثل ” يا حبيبي “

المطلق: على الزوجة استقبال زوجها بعبارات لطيفة مثل ” يا حبيبي “
علي القحطاني(صدى):

أطلق الشيخ عبدالله المطلق، دعوة للزوجات؛ لتجنب بعض عبارات ” التحقيق ” وسوء الظن، التي تتسبب في نفور الأزواج من زوجاتهم.

وقال ” المطلق ” خلال لقائه ببرنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية الأولى: ” يجب أن تتواصل الزوجة مع زوجها بالعبارات اللطيفة، مثل يا حبيبي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 28564 ] نشر منذ 38 دقيقة

يشيخ بعض الزوجات
ودك تقعد بجوانتنامو يحققون معك العمر كله
ولا تقعد عندها
وين رايح ومن وين جاي
ومن حقه كاالشخه
ووشدعوى
متعطر اليوم😵💀

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