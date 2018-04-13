المطلق: على الزوجة استقبال زوجها بعبارات لطيفة مثل ” يا حبيبي “

علي القحطاني(صدى):

أطلق الشيخ عبدالله المطلق، دعوة للزوجات؛ لتجنب بعض عبارات ” التحقيق ” وسوء الظن، التي تتسبب في نفور الأزواج من زوجاتهم.

وقال ” المطلق ” خلال لقائه ببرنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية الأولى: ” يجب أن تتواصل الزوجة مع زوجها بالعبارات اللطيفة، مثل يا حبيبي ” .

