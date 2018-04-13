المطلق: على الزوجة استقبال زوجها بعبارات لطيفة مثل ” يا حبيبي “
أطلق الشيخ عبدالله المطلق، دعوة للزوجات؛ لتجنب بعض عبارات ” التحقيق ” وسوء الظن، التي تتسبب في نفور الأزواج من زوجاتهم.
وقال ” المطلق ” خلال لقائه ببرنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية الأولى: ” يجب أن تتواصل الزوجة مع زوجها بالعبارات اللطيفة، مثل يا حبيبي ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28564 ] نشر منذ 38 دقيقة
يشيخ بعض الزوجات
ودك تقعد بجوانتنامو يحققون معك العمر كله
ولا تقعد عندها
وين رايح ومن وين جاي
ومن حقه كاالشخه
ووشدعوى
متعطر اليوم😵💀