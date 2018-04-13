تضارب في الصحة بشأن مدة الشفاء من ” الجرب ” .. والأسر في حيرة

نايف السالم(صدى):

اشتكى أسر وعائلات الطلاب المصابين بمرض ” الجرب ” في منطقة مكة المكرمة، من عدم معرفتهم بمدة الشفاء الصحيحة من المرض والتناقض الشديد في تصريحات المسؤولين.

وأوضح الأهالي، أن وزارة الصحة أكدت أن مدة الشفاء من المرض تبلغ 12 ساعة فقط، في حين أن بعض المسؤولين في الوزارة نفسها أكدوا أن مدة الشفاء تراوح بين 3 و5 أيام.

وناشدت أسر المصابين، وزارة الصحة بضرورة تحديد موعد حاسم للشفاء من الجرب، والإفصاح عن أسبابه، وإغلاق باب التكهنات في هذا الشأن.

كما حمَّلت الأسر، إدارتي التعليم والشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، المسؤولية عن إصابة أولادهم؛ نظراً لما وصفوه بغياب الإدارتين عن المتابعة ومنع العدوى.