بالفيديو.. ممثلة مصرية تضرب مذيع على الهواء وسط ذهول الحاضرين

القاهرة(صدى):

في واقعة طريفة من نوعها، قامت ضيفة بأحد البرامج على قناة فضائية مصرية، وهي ممثلة مسرح، بضرب مذيع البرنامج – مصري الجنسية – على الهواء مباشرةً، حتى كاد أن يطلب لها الشرطة.

حيث أثار المشهد الذي بثته قناة ” الصحة والجمال ” الفضائية، جدلًا واسعًا، حيث تضمن الفيديو، قيام السيدة بضرب مذيع البرنامج – وهو مطرب مصري يدعى حسام الشرقاوي – وتبادلهما السباب والاشتباك بينهما بالأيدي، ثم طلب المذيع وقف التصوير واستدعاء الشرطة وسط ذهول الحاضرين في الاستديو الخاص بالبرنامج.

ومن جانبهم، ناشد المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بالتدخل لحماية المهنة والذوق العام، وكذلك منع وصول مثل هذه المشاهد للمواطنين والنشء، لافتين إلى أن البرنامج رغم أنه ضمن برامج المقالب، إلا أنه يسيء للإعلام والمصريين على حد سواء.