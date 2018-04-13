دونالد ترامب يلجأ لـ ” إف بي آي ” لطمس إدعاءات الممثلة الإباحية

واشنطن(صدى):

صرح جيمسي كومي، المدير السابق، لمكتب التحقيقات الاتحادي ” إف بي آي ” الذي طرده دونالد ترامب العام الماضي ، في كتابه الجديد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب فتح تحقيق بشأن إدعاءات الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز؛ لطمأنة زوجته بأن تلك الادعاءات غير صحيحة، واصفًا إياه بـ ” كذاب بالفطرة ” .

وأوضح ” كومي ” أنه أخبر ” ترامب ” ، بوجود فرصة بنسبة 1%، بأن ” ميلانيا ” قد تعتقد أن ادعاءات دانيالز كانت حقيقة.

يجدر الإشارة إلى أن جيمس كومي، بدأ بالترويج لكتابه الجديد ” ولاء أعلى ” ، والذي يشبه فيه ” ترامب ” ، بمدير مافيا، يسعى لطمس الخط الفاصل، بين تطبيق القانون والسياسة.