دونالد ترامب يلجأ لـ ” إف بي آي ” لطمس إدعاءات الممثلة الإباحية
صرح جيمسي كومي، المدير السابق، لمكتب التحقيقات الاتحادي ” إف بي آي ” الذي طرده دونالد ترامب العام الماضي ، في كتابه الجديد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب فتح تحقيق بشأن إدعاءات الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز؛ لطمأنة زوجته بأن تلك الادعاءات غير صحيحة، واصفًا إياه بـ ” كذاب بالفطرة ” .
وأوضح ” كومي ” أنه أخبر ” ترامب ” ، بوجود فرصة بنسبة 1%، بأن ” ميلانيا ” قد تعتقد أن ادعاءات دانيالز كانت حقيقة.
يجدر الإشارة إلى أن جيمس كومي، بدأ بالترويج لكتابه الجديد ” ولاء أعلى ” ، والذي يشبه فيه ” ترامب ” ، بمدير مافيا، يسعى لطمس الخط الفاصل، بين تطبيق القانون والسياسة.
شمس[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ياخدكم