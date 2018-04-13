الزمالك يهدد عبد الله السعيد

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن أزمة لاعب الأهلي المصري عبد الله السعيد المعار إلى نادى كوبيون بالوسورا الفنلندي، لم تنتهي بعد من جهة نادي الزمالك .

وكشفت مصادر عن تلقي عبد الله السعيد رسالة تهديد من مسؤولي نادي الزمالك؛ بشأن العقد الذي وقع عليه اللاعب مع القلعة البيضاء.

وقالت المصادر إن المسؤولين طالبوا السعيد بعدم الحديث نهائياً عن توقيعه للزمالك، وعدم نجاح الصفقة؛ إلا سوف يتم تقديم شكوى رسمية وبلاغات ضد السعيد، حال تحدثه عن واقعة توقيعه للنادي.

واعتبر الزمالك أن الأزمة شبه انتهت بعد الاتفاقات التي تمت بينهم وبين جهات أخرى لاحتواء الأمر.