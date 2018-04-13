الريال يعكر صفو برشلونة

نواف السالم(صدى):

يبدو أن برشلونة لن يشعر بلذة الانتصار بالدوري الإسباني، إلا بانتظار نتائج غريمه ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخرج برشلونة بشكل مفاجيء وغير متوقع أمام روما الذي هز شباك البرسا بثلاثية إطاحت به من البطولة الأهم والأقوى عالميًا؛ لذلك لن يشعر البرسا بالرضا في حالة اقتناص الملكي اللقب، على الرغم من حصول النادي الكتالوني على بطولتي الدوري وكأس الملك.

وفي حالة فوز الريال بالبطولة الأوروبية سيخرج من الموسم بهذا الفوز الثمين، بينما في حالة الخسارة سيكون هذا الموسم هو الأسوأ للملكي.