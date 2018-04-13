كتاب جديد يصف ترامب بـ ” عراب المافيا الكذاب بالفطرة “

لندن(صدى):

وصف جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الإتحادي ” إف. بي. آي ” ، في كتابه الذي من المقرر صدوره الثلاثاء القادم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدة أوصاف فظة، منها أنه: ” عراب مافيا، وزعيم غير أخلاقي وكذّاب بالفطرة، وغير ملتزم بالصدق وتحركه الأنانية، ويريد من الآخرين الولاء الشخصي له ” .

ويروي ” كومي ” ، في كتابه الجديد قصته عن لقاءاته مع ترامب، وذلك منذ أن أدلى بشهادته في الكونجرس، بخصوص العلاقات المزعومة للروس في دعم حملة ترامب الانتخابية، العام الماضي.

وكشفت مصادر، أن ” ترامب ” ، حصل على نسخة ما قبل النشر من الكتاب الجديد لـ ” كومي ” ، والذي جاء بعنوان: ” ولاء أعلى.. الحقيقة والأكاذيب والقيادة ” .

ويتضمن الكتاب، إنكار ترامب خلال اجتماعه مع كومي، مزاعم وردت في ملف حول سلوكه المزعوم مع محترفات الدعارة في موسكو عام 2013، ومن بينها أن الروس صوروا ترامب وهو يتفاعل مع محترفات الدعارة.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أقال ” كومي ” ، في مايو من العام الماضي 2017، الخطوة التي دفعت وزارة العدل لفتح تحقيق في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية الأخيرة.