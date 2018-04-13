انفوجراف.. 44 مليون طن خامات معدنية مستخرجن من المملكة خلال عام

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن كميات الخامات المعدنية المستخرجة في المملكة خلال العام الماضي، بلغت أكثر من 44 مليون طن.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” من خلال مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، بلغت كميات الخامات المعدنية المستخرجة في المملكة عام ٢٠١٧، مايزيد عن ٤٠٠ مليون طن، وبما يغطي مساحة تزيد عن ١٠٦ ألف كم مربع. كما قُدر حجم الاستثمار من حاملي رخص التعدين ما يزيد عن ٢٥٠ بليون ريال ” .