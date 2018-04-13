شاب يقتل صديقه لعلاقته غير الشرعية بزوجته

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محافظات مصر جريمة بشعة، حيث اقدم شاب على قتل صديقه وإصابة زوجته عقب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية مع زوجته .

وكانت تلقت الشرطة المصرية بلاغاً بالعثور على سائق متوفي داخل سيارته بطلقات نارية، وبرفقته سيدة مصابة بطلق ناري تم نقلها للمستشفى فيما لقي السائق مصرعه.

وبالتحريات توصلت الشرطة أن المرتكب للجريمة هو زوج السيدة ، وبضبطه اعترف بارتكابه للجريمة.

وأكد في اعترافاته أنه علم بوجود علاقة حميمية بين زوجته وصديقه منذ فترة، إلا أنه انتظر بعض الوقت لحين التأكد من ذلك، وصولًا إلى معرفته بتحديد موعد بينهما للذهاب معه في سيارته لمكان يجمعهما معًا بعيدًا عن أعين الناس فانتظر اللحظة المناسبة للانتقام منهما .