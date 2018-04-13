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بالفيديو.. ” هل صحونا من الصحوة ” .. أمير مكة يجيب

بالفيديو.. ” هل صحونا من الصحوة ” .. أمير مكة يجيب
نايف السالم(صدى):

وجه الإعلامي ياسر العمرو، لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، سؤالًا مفاده: ” هل صحونا من الصحوة ؟ ” ، ليجيب ” الفيصل ” قائلًا: ” اعتقد نعم ” .

وبرهن ” الفيصل ” إجابته، بقوله: ” أعتقد نعم؛ لأن أصبح بمقدورنا مواجهة المتطرفين، أما في السابق لم نكن نستطيع ” .

كما أضاف أمير مكة المكرمة، خلال لقائه ببرنامج ” المختصر ” : ” رسالة السعوديين، أن يثبت للعالم الأجمع، أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ” .


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