بالفيديو.. ” هل صحونا من الصحوة ” .. أمير مكة يجيب
وجه الإعلامي ياسر العمرو، لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، سؤالًا مفاده: ” هل صحونا من الصحوة ؟ ” ، ليجيب ” الفيصل ” قائلًا: ” اعتقد نعم ” .
وبرهن ” الفيصل ” إجابته، بقوله: ” أعتقد نعم؛ لأن أصبح بمقدورنا مواجهة المتطرفين، أما في السابق لم نكن نستطيع ” .
كما أضاف أمير مكة المكرمة، خلال لقائه ببرنامج ” المختصر ” : ” رسالة السعوديين، أن يثبت للعالم الأجمع، أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ” .
الأمير خالد الفيصل:
رسالتنا كسعوديين أن نثبت للعالم أجمع أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان#الفيصل_بالمختصر#بالمختصر pic.twitter.com/hS6y6e8wnR
— بالمختصر (@belmokhtasartv) ١٣ أبريل، ٢٠١٨
هل صحونا من "الصحوة"؟
شاهد إجابة الأمير خالد الفيصل..#الفيصل_بالمختصر#بالمختصر pic.twitter.com/MN3Q8OMTlD
— بالمختصر (@belmokhtasartv) ١٣ أبريل، ٢٠١٨
اترك تعليقاً