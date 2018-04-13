مواطن يتجاوز راتبه الـ 10 آلاف ريال.. حساب المواطن يوضح أحقيته في الدعم

نايف السالم(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شاب عشريني استفسر عن أحقيته في التسجيل بالبرنامج، رغم تجاوز راتبه الـ10 آلاف ريال شهرياً.

وقال الشاب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أنا أعزب وأعيش بعيدًا عن أهلي ، هل أستحق الدعم؟ علمًا بأن الراتب فوق 10 آلاف ريال والعمر 25 سنة ” .

ورد حساب خدمة العملاء، قائلاً : ” نعم بإمكانك التسجيل كمستفيد رئيسي، وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط ” .

يذكر أن حساب المواطن يتيح التسجيل في البرنامج للجميع، لكن الحصول على الدعم يتم تحديده وفقاً لضوابط وشروط معينة.