مواطن يتجاوز راتبه الـ 10 آلاف ريال.. حساب المواطن يوضح أحقيته في الدعم
تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شاب عشريني استفسر عن أحقيته في التسجيل بالبرنامج، رغم تجاوز راتبه الـ10 آلاف ريال شهرياً.
وقال الشاب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أنا أعزب وأعيش بعيدًا عن أهلي ، هل أستحق الدعم؟ علمًا بأن الراتب فوق 10 آلاف ريال والعمر 25 سنة ” .
ورد حساب خدمة العملاء، قائلاً : ” نعم بإمكانك التسجيل كمستفيد رئيسي، وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط ” .
يذكر أن حساب المواطن يتيح التسجيل في البرنامج للجميع، لكن الحصول على الدعم يتم تحديده وفقاً لضوابط وشروط معينة.
ابوديالا[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 18 دقيقة
مع نفسك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45630 ] نشر منذ 11 دقيقة
بالصفري الجاي ,,