بالصور.. مبنى روماني مرصع بماء الذهب يبهر المجتمع المكي

سعيد العجل(صدى):

تحول مبنى تجاري مبهر في منطقة الشوقية بحي المحمدية بمكة المكرمة إلى حديث المجتمع المكي كواحد من أجمل المباني تصميما في العالم لما يملكه من تصميم على الطراز الروماني ومرصع بماء الذهب لا يمكن لأي شخص أن يمر أمامه دون أن يلفت انتباهه ويتوقف لتصويره.

وحددت لجنة من سوق السفر العالمي موعدا لتقييم مركز جراند جولدن جاليري التجاري ليدخل ضمن قائمة أفخم المراكز التجارية في العالم وكواجهة سياحية لما يملكه من فخامة وتميز في الأنظمة التقنية.

الفضول الذي يجتاح جميع من شاهد المركز عن أسراره وماذا يتواجد بداخله دفع إلى التنسيق للدخول للمركز ورصد أبرز التقنيات والإمكانيات العالمية المتوفرة به وجعلته ينافس بأن يكون أفضل مركز تجاري في العالم.

ومن خلال جولة داخل المبنى المبهر الذي صمم هندسيا من قبل مالك المركز التجاري ملتزما بشروط البلدية ونسبة البناء في الأدوار والارتفاعات في حين الديكورات تم تصميمها من قبل أفضل المهندسين في لندن وروسيا حيث أن أكثر الديكورات تميل للنظام الروماني الملكي وتعود للعصر الروماني حيث استغرق وقت التصميم 3 أعوام وتصميم الديكورات عامين للتنفيذ واستغرق بناء المشروع عامين أيضا من خلال عمل دؤوب صباحا ومساء كما أن التقرير الفني يؤكد سلامة البناء والأساسات لتحمل 10 أدوار إضافية.

كما أن أرضية المبنى مأخوذة من أحد القصور الأوروبية عن طريق شركة بريطانية بالإضافة إلى أن الإكسسوارات الخاصة بالأبواب مرصعه بماء الذهب وجميع الدهانات من بودرة الذهب والبويات الذهبية عيار 24 في حين الديكورات الجبسية تم استنساخها من أفخم قصور العالم وبعض منها صنع يدويا.

المشروع مجهز بالأنظمة الذكية بحيث يتم تشغيل التكييف عن طريق الجوال بالإضافة إلى فتح جميع الأبواب بنظام البصمة ونظام خاص لأوقات الصلاة ونظام للسرقات حيث أن كامل المشروع مطوق بكاميرات مراقبة وأنظمة الحريق وأيضا يتم تشغيلها عن طريق الجوال.

يوجد بكل دور 8 مصاعد تخدم كامل الادوار ويمكن دخول المركبات داخل المشروع بحيث يسهل على الأشخاص الدخول والخروج منه حيث أن المواقف مكونة من طابقين تستوعب 173 مركبة.

وأوضح المستشار العقاري فواز بدري، أن هذا المبنى واحدا من التحف المعمارية في العالم لما يملكه من مواصفات عالية في البناء والتشطيب وكذلك الأنظمة والتقنيات العالمية الموجودة بداخله، مضيفا بالرغم من تخصصي في هذا المجال وخبراتي لم أشاهد مثل هذا المركز التجاري في العالم العربي من حيث التكامل في جميع المواصفات ولا يضاهيه عالميا مساحة و مسطحات إلا مبنى هارودز الذي يقع على شارع (برومتون رود) بالعاصمة البريطانية لندن أما جماليا فيتفوق عليه بمراحل.

واضاف أن ما يؤكد هذا التميز هو التوافد الكبير للناس على المبنى من اجل التقاط الصور هذا الامر لا نشاهده عادة الا في الدول الاوروبية مشيرا إلى أن هذا المبنى لايقدر بثمن من الناحيه المعنويه كتحفة معماريه عطفا على كمية المواد باهظة الثمن المستخدمة في الطلاء والتقنيات المتطورة المرتبطة به.

الجدير بالذكر أن مركز جراند جولدن جاليري يقع على شارع الشيخ محمد بن جبير و قريب جدا من شارع الدكتور عبدالقادر كوشك.

