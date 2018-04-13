فيديو يكشف تفاصيل جديدة في قضية الفتاة المدفونة بالصحراء

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو مصحوبًا برسالة، عن تفاصيل جديدة في قضية العثور على فتاة مدفونة في صحراء المملكة، وهى التفاصيل القديمة التي نفتها شرطة منطقة الرياض، قبل ثلاث سنوات.

حيث ظهرت القصة مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين تداول مغردون مقطعًا فيديو مع رسالة بيَنت أن الفتاة كانت قد طلبت وجبة من أحد المطاعم، وعقب وصول عامل الدليفري إلى المنزل، اختفت الفتاة ولم يتم العثور عليها، بينما عُثر على جثتها مدفونة في الصحراء بعد ذلك.

جدير بالذكر، أن شرطة الرياض، كانت قد أصدرت بيانًا رسميًا منذ ثلاث سنوات، أعلنت فيه عن عدم صحة مقطع الفيديو المتداول بشأن العثور على جثة لفتاة مدفونة في الصحراء بمنطقة الرياض.

فيما اتضح بعد ذلك، أن مقطع الفيديو، يعود لواقعة العثور على جثة مواطن فُقد في نفود شمال حائل عام 2015، وقد غطت الرمال جزءًا من جثته.

