في محاولة للحشد.. روسيا تجذب المستثمرين غير المؤيدين لأمريكا

موسكو(صدى):

في خطوة جديدة لحشد مؤيدين أكثر لروسيا، وكرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة، تعتزم روسيا جذب استثمارات جديدة إلى البلاد من الدول غير المؤيدة للسياسة الأمريكية.

وتشمل الإجراءات التي تنوي روسيا على اتخاذها، تجميد التعاون في المجال نووي، وصناعة الطائرات، ومحركات الصواريخ، وذلك رداً على فرض واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات ضد أفراد وشركات روسية.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الدوما إيفان ميلنيكوف، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون سيعطي قوة دفع لتنمية الاقتصاد الروسي، وسيكلف الحكومة بعد إقراره بوضع آليات لاستبدال البضائع والأعمال والخدمات الأمريكية بروسية أو بمنافستها من الدول الأخرى.

وأضاف أن المشروع يشمل إمكانية قيام الحكومة بفرض قيود على السلع الأمريكية ومواطني الولايات المتحدة والدول الأخرى، التي فرضت عقوبات أيضًا ضد روسيا.

ومتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الدوما بمشاركة ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية، والعمل مرة أخرى مع الخبراء والحكومة الروسية، ومن ثم النظر فيه في اجتماع مجلس النواب الروسي القادم.