وزيرخارجية البحرين: لا مكان لقطر في قمة الظهران

المنامة(صدى):

قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، اليوم الجمعة، إن استمرار قطر في الإساءة للسعودية؛ يؤكد عدم وجود مكان لها في القمة العربية .

وغرد ” بن أحمد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران و إساءاتهم المتواصلة الى اليوم لخادم الحرمين الشريفين تؤكد ان قطر لا مكان و لا دور لها في القمة و تمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي ” .

يجدر الإشارة إلى أن القمة العربية بالظهران، ستنطلق الأحد المقبل، في دورتها الـ 29.