منظمة سلام بلا حدود تطلق حملة ” العالم يتسع للجميع “

سعيد العجل(صدى):

شهدت مدينة جنيف السويسرية انطلاق الحملة العالمية لمنظمة سلام بلا حدود تحت شعار العالم يتسع للجميع بمشاركة واسعة من نشطاء حول العالم، أعلنت ممثلة المنظمة في جنييف الاديبة والاعلامية ذكرى محمد نادر أن الاهداف السامية للمنظمة تتمثل باتاحة فرصة للسلام الانساني العالمي أن يتنفس بعد أن ازدادت الحروب وتفاقمت نتائجها وتضاعف عدد ضحاياها وانتشرت خطابات الكراهية والتفرقة.

وشددت في حديثها على ان حملة العالم يتسع للجميع هي مشروع كل انسان يبحث عن السلام ولا يفترض ان يتقلص الاهتمام بها على جهة بعينها ولا منظمة محددة فاطلاق حمائم السلام البشرية لابد أن يكون أنشودتنا العالمية، فكم سيكون العالم أجمل بدون حروب أو عنف وكراهية، لننطلق جميعا مرددين: العالم يتسع للجميع.

الجدير بالذكر اأن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها تأسست قبل 6 سنوات وقد انتخب مؤخرا المفكر العربي محمد العرب رئيسا لها وتمتلك المنظمة ممثلين في 33 دولة.