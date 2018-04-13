نايف السالم(صدى):

شهدت الأشهر الماضية، أحداثًا حافلة في قطاع التوثيق في المرفق العدلي، على المستويين الدولي والمحلي، حيث قدمت أكثر من 1.4 مليون خدمة توثيق في كتابات العدل، خلال نصف عام.

وأوضحت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن خدمات التوثيق جاءت كالتالي:

– قطاع التوثيق: تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق؛ للقيام ببعض مهام كتاب العدل.

– عمليات التوثيق: الصادرة من كتابات العدل، خلال الأشهر الـ 6 الماضية، أكثر من 1.4 مليون.

– التوثيق المتنقل: كتابات العدل المتنقلة، خدمة مجانية، تٌقدم للمستفيدين غير القادرين على الحضور لكتابات العدل من كبار السن ” 70 سنة أو أكثر ” ، والمرضى وذوي الإعاقة ونزلاء المستشفيات.

– صك الملكية: إصدار ” الصك ” خلال 60 دقيقة.

– خدمة المرابطين: وسعت أيضًا من خلال كتابات العدل المتنقلة، إلى تكليف عدد من كتاب العدل؛ للذهاب إلى الجنود المرابطين، على الحد الجنوبي؛ لإنهاء معاملاتهم مرعاة لهم وتقديرًا لجهودهم.