الدفعة 12 من ضيوف خادم الحرمين للعمرة يؤدون صلاة الجمعة بالحرم المكي

نايف السالم(صدى):

أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي يمثلون المجموعة الثانية عشرة للبرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الثالث على التوالي , والبالغ عددهم (178) شخصية إسلامية يشاركون من (15) دولة أوربية، اليوم ،صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات النوعية.

وأزجى الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على رعايتهم وعنايتهم ودعمهم الكبير لهذا البرنامج الذي أسهم بوصولهم لهذه الأماكن الطاهرة وتأدية الشعائر بكل يسر وسهولة، منوهين بالدور البارز لهذا البرنامج في جمع العلماء والمؤثرين من مختلف دول العالم للنظر فيما يهم العالم الإسلامي ويقوي شوكة المسلمين ويدعم كل رأي وفكر رشيد للنهوض بالعمل الإسلامي للحفاظ على الهوية الإسلامية والوقوف بوجه التحديات .

وأشاد الضيوف بالجهود المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين في توسعة الحرمين الشريفين وتهيأت كافة السبل لجعل قاصديهما ينعمون براحة إيمانية وهم يأدون كافة الشعائر، لافتين إلى أن هذه التوسعات المباركة والخدمات المتنوعة جعلت من الحج والعمرة رحلة سياحية إيمانية ميسرة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل من خادم الحرمين الشريفين وحكومته وأن يزيد هذه البلاد قوة إلى قوتها ورفعة إلى رفعتها وأن يديم أمنها وأمانها.

يذكر أن هذه المجموعة تضم ضيوف قدموا من (15) دولة من قارة أوروبا هي : المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا الاتحادية، وفرنسا، وهولندا، والمجر، والنمسا، وبلجيكا، والنرويج، وسويسرا، وإيطاليا، والبرتغال، وفنلندا، والدنمارك، واليونان،وباستضافتهم منذ انطلاقة البرنامج يصل العدد إلى 2600 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم، وسط نجاحات متوالية حظيت بإشادة عالمية من مختلف وسائل الإعلام.