بالفيديو.. لحظة إصابة شاب برصاصة في الرأس بحفل زفاف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد لحظة إصابة شاب يمني برصاصة استقرت في رأسه، خلال حفل زفاف بمدينة عدن اليمنية .
وأظهر مقطع الفيديو احتفال العشرات من الشباب بزفاف أحد أقرانهم ، وهم يحملون العريس على أكتافهم، ويحتفلون قبل أن يسقط أحدهم أرضًا وقد ظهرت الدماء وهي تسيل من رأسه عقب إصابته ، وسط حالة من الذهول أصابت المحتفلين.
مغرد[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى الهياط وصل اليمن ههههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45633 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اطلاق الرصاص لاموجب له ,,
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله