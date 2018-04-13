بالفيديو.. لحظة إصابة شاب برصاصة في الرأس بحفل زفاف

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد لحظة إصابة شاب يمني برصاصة استقرت في رأسه، خلال حفل زفاف بمدينة عدن اليمنية .

وأظهر مقطع الفيديو احتفال العشرات من الشباب بزفاف أحد أقرانهم ، وهم يحملون العريس على أكتافهم، ويحتفلون قبل أن يسقط أحدهم أرضًا وقد ظهرت الدماء وهي تسيل من رأسه عقب إصابته ، وسط حالة من الذهول أصابت المحتفلين.