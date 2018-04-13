  • الجمعة 13

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. لحظة إصابة شاب برصاصة في الرأس بحفل زفاف

بالفيديو.. لحظة إصابة شاب برصاصة في الرأس بحفل زفاف

بالفيديو.. لحظة إصابة شاب برصاصة في الرأس بحفل زفاف
فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد لحظة إصابة شاب يمني برصاصة استقرت في رأسه، خلال حفل زفاف بمدينة عدن اليمنية .

وأظهر مقطع الفيديو احتفال العشرات من الشباب بزفاف أحد أقرانهم ، وهم يحملون العريس على أكتافهم، ويحتفلون قبل أن يسقط أحدهم أرضًا وقد ظهرت الدماء وهي تسيل من رأسه عقب إصابته ، وسط حالة من الذهول أصابت المحتفلين.

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 2 ساعتين

حتى الهياط وصل اليمن ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 45633 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اطلاق الرصاص لاموجب له ,,

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *