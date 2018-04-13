بالفيديو.. الجيش اليمني يتأهب لعملية تحرير شاملة بمشاركة قوات طارق صالح

فهمي محمد(صدى):

تستعد قوات العميد طارق صالح، للمشاركة في عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي، حيث وصلت دفعة جديد من قواتع مكونة من مدرعات عسكرية نوعية وأطقم مسلحة ومدافع وذخائر وأسلحة أخرى إلى مدينة المخا في تعز.

من جهة أخرى، يعتزم الجيش اليمني بدعم ومساندة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، إلى إجراء عملية كبيرة في الساحل من عدة محاور؛ للوصول إلى مينياء الحديدة؛ تمهيداً لتحرير الشريط الساحلي كاملاً.

وكشفت معلومات جديدة، اليوم الجمعة، عن اكتمال تجهيز 3 ألوية عسكرية من قوات حراس الجمهوري والقوات الخاصة الموالية لـ ” صالح ” في المخا، عقب عمليات إنزال يومية، شملت قوات وعتادًا وآليات عسكرية ضخمة، مع توقعات بوصول ألوية عسكرية أخرى.

ومن المقرر أن تتحرك قوات طارق صالح على عدة محاور، وهي الاتجاه نحو مناطق مديريات غرب تعز لاستكمال تحريرها، وقوات أخرى نحو الأجزاء الشرقية لمديريات حيس باتجاه زبيد، إضافة إلى مقاتلين نحو الخط الساحلي الذي يصل إلى ميناء ومدينة الحديدة.

