مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بخميس مشيط
شهدت مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، مصرع خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حادث تصادم وقع فجر اليوم الجمعة.
حيث أوضح محمد بن حسن الشهري، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أن عمليات المنطقة تلقت، صباح اليوم الجمعة، بلاغًا عن وقوع حادث تصادم في تمام الساعة 06:01 صباحًا في خميس مشيط، وتحديدًا عند إشارة الواديين بالمنطقة.
وأشار ” الشهري ” ، إلى أنه قد تمّ توجيه خمس فرق إسعافية، فضلًا عن القائد الميداني إلى موقع الحادث، فيما تمّ نقل جميع الإصابات عن طريق فرق الهلال الأحمر.
ومن جانبها، تقدّمت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير لأسر المتوفين ببالغ الأسى وأحر التعازي، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسوأ ناس يقودون السيارة هم السعوديين
والله العظيم ماشفت في اي بلد في العالم
استحمار زيهم
سرعه على غشامه وبلاده وهياط
لازم الدوله تشوف حل لهذول الهمج اللي ماعندهم
احساس صدموا الناس ولا يتبعون اي نظام
يوميا وفيات واكثرهم يامحشش او محبب
ودووس من البلاهه يحسب نفسه طيار
مبزره وشباب وشيبان كلهم من اسوأ السائقين
عبدالله ابو بكر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 47 دقيقة
اشكرك يا عبدالرحمن الشهراني هذا الواقع