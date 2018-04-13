قريبا.. استرداد السياح الأجانب لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

أبو ظبي(صدى):

تعتزم دولة الإمارات، تطبيق نظام استرداد السياح الأجانب لضريبة القيمة المضافة، حيث أوضح خالد البستاني، مدير الهيئة الإتحادية للضرائب، أن الهيئة قد دخلت المراحل النهائية من اختيار شركة إعداد النظام الإلكتروني الخاص باسترداد السائحين ضريبة القيمة المضافة.

وبيَن ” البستاني ” ، أن السياحة تعد قطاعًا مهمًا للإمارات، الأمر الذي جعلهم يتفهمون أهمية استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، مؤكدًا أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة ببناء مساكن المواطنين.

جدير بالذكر، أن الإمارات، كانت قد بدأت منذ مطلع العام الجاري، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم المنتجات والسلع.