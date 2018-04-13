بالفيديو.. رفضت الرقص فكان جزائها 3 طلقات نارية كافية لموتها

إسلام آباد(صدى):

رفضت المغنية الباكستانية Samina Samoon التي تبلغ 24 عاماً من العمر، الرقص أثناء غناءها في أحد المناسبات الاحتفالية، فكان جزائها أن نالت 3 طلقات نارية انهارت على إثرها وتوفيت بعد انتقالها للمستشفى.

وتفصيلاً، كانت المغنية تغني في أحد المناسبات، وعندما طلب منها أحد الحضور أن ترقص رفضت واكتفت بمتابعة الغناء، فإذا بمن طالبها بذلك والذي كان متعتعاً بالسكر ويدعى Tarique Ahmed Jatoi، يطلق عليها ثلاث رصاصات، توفيت على إثرهم.

وأوضح زوجها عاشق علي، فيما بعد أن كانت حاملاً في شهرها السادس، لذلك رفضت الرقص، مضيفاً أن القاتل كان من بيت الحضور الحضور في الصف الأمامي، ومطالباً بمعاقبته عن جريمة مزدوجة زهق بها روحين: المغنية والجنين القتيل في رحمها، وأن يكون عقابه الإعدام.

من جانبها، اعتقلت الشرطة القاتل في مكان الجريمة بعد أن أدركه الحاضرون وسيطروا عليه، إلا أنه أكد أنه أطلق 3 رصاصات عشوائيًا، كابتهاج منه بأغنية ثالثة كانت المغنية تؤديها، إلا أن واحدة منها أصابتها من دون قصد منه وقتلتها.

