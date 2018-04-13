بالصور.. وفاة وإصابة 15 شخص إثر حريق بعمارة سكنية في الرياض

سعيد العجل(صدى):

اندلع حريق بعمارة سكنية، بحي ” طويق ” في الرياض، اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وأٌصيب 8 آخرون.

وفي هذا السياق، أوضح الرائد محمد الحمادي، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني، بمنطقة الرياض، أن الحريق كان في سكن عمال مكون من دور أرضي منفصل عن الدور الثاني، ووجود كثافة كبيرة في الأدخنة، حيث عملت الفرق على إخراج الموجودين.

وأشار ” الحمادي ” إلى أن الحادث؛ أسفر عن وقوع سبع وفيات، وثماني إصابات، مبينًا أن كثافة عدد الساكنين تفوق الطاقة الاستعابية للسكن، وما زالت التحقيقات قائمة؛ لتحديد أسباب الحادث.

