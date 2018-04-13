المملكة تتولى رئاسة الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد لفترة جديدة

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد على تجديد رئاسة المملكة العربية السعودية للجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي انعقد الليلة الماضية في القصر الرئاسي الباكستاني برئاسة فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية بإسلام آباد.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن احتفاظ المملكة العربية السعودية برئاسة هذه الجامعة الإسلامية العرقية يحظى باستحسان كبير من حكومة وشعب باكستان نظير الانجازات التي حققتها بالدعم المستمر الذي تتلقاه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالمملكة.

وجدد السفير المالكي عزم المملكة على دعم جهود الجامعة الإسلامية العالمية، مؤكداً أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لن تدخر جهداً في دعم رسالتها، مثمناً جهود الدكتور أحمد الدريويش في الارتقاء بمستوى الجامعة منذ توليه رئاستها، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه المهمة لما فيه مصلحة تطوير الجامعة.