بلدية طريف تضبط مستودعاً مخالفاً وتصادر 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة

نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية محافظة طريف ممثلة في إدارة الخدمات ـ قسم صحة البيئة ـ أمس عددا من الجولات الميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، ضبط خلالها مستودعاً مخالفاً يحتوي على 4 طن مواد غذائية فاسدة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية, تمت مصادرتها بسبب سوء النظافة والتخزين والحفظ .

وقد اتخذت البلدية الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حسب ماتقتضيه الأنظمة والتعليمات، مؤكدة للجميع الحرص على عدم التهاون في الأمور المتعلقة بصحة الإنسان .