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بلدية طريف تضبط مستودعاً مخالفاً وتصادر 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة

بلدية طريف تضبط مستودعاً مخالفاً وتصادر 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة
نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية محافظة طريف ممثلة في إدارة الخدمات ـ قسم صحة البيئة ـ أمس عددا من الجولات الميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، ضبط خلالها مستودعاً مخالفاً يحتوي على 4 طن مواد غذائية فاسدة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية, تمت مصادرتها بسبب سوء النظافة والتخزين والحفظ .
وقد اتخذت البلدية الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حسب ماتقتضيه الأنظمة والتعليمات، مؤكدة للجميع الحرص على عدم التهاون في الأمور المتعلقة بصحة الإنسان .


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