” العدل ” تتجه لاعتماد ضوابط جديدة لاختيار الكوادر المؤهلة للعمل في القضاء

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن مطالبة وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، وزارة التعليم بإشراك القضاة في اختيار الكوادر المؤهلة للعمل في القضاء، وعدم الاكتفاء برأي أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة، والمعهد العالي للقضاء.

فيما أشارت المصادر، إلى تشكيل لجان تتكون كل منها من قاضيين في كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء، لضمان قيام اللجان بأداء المهمة على أكمل وجه.

فيما بينت المصادر، مطالبة الوزير بضرورة الرفع بمن يتوقع تخرجهم ورغبتهم بالالتحاق بالسلك القضائي، لافتة إلى أن مجلس القضاء سيتولى الرفع بالمرشحين الذين يرغب بتعيينهم بالسلك القضائي.