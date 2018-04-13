بالفيديو.. سارة الودعاني تعلم الدكتورة خلود اللهجات السعودية

أماني الغامدي(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود، وبرفقتها الفنانة السعودية سارة الودعاني وهي تٌعلمها اللهجات السعودية .

وظهرت سارة في الفيديو وهي تقول للدكتورة خلود ” إحنا في السعودية لدينا عديد من اللهجات، يعني عندنا في الرياض نقول فديتس، فديتج، إيش لونس ” ، والدكتورة خلود تٌردد معها، وأثار الفيديو إعجاب المتابعين الذين اثنوا على خفة دم الدكتورة خلود.

