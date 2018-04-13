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بالفيديو.. سارة الودعاني تعلم الدكتورة خلود اللهجات السعودية

بالفيديو.. سارة الودعاني تعلم الدكتورة خلود اللهجات السعودية
أماني الغامدي(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود، وبرفقتها الفنانة السعودية سارة الودعاني وهي تٌعلمها اللهجات السعودية .

وظهرت سارة في الفيديو وهي تقول للدكتورة خلود ” إحنا في السعودية لدينا عديد من اللهجات، يعني عندنا في الرياض نقول فديتس، فديتج، إيش لونس ” ، والدكتورة خلود تٌردد معها، وأثار الفيديو إعجاب المتابعين الذين اثنوا على خفة دم الدكتورة خلود.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 32 دقيقة

مااااااالت على الثنتين ما اطيقهن

[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 16 دقيقة

ووووع

[ عدد التعليقات: 28553 ] نشر منذ 3 دقائق

دراكولا الودعاني 👹وخلود
ثنتين أجتمع فيهن غباء العالم كله
على فكرة
الي يشوفك يقول أن خلود جايه من المانيا ولا المكسيك
وماتعرف شي🤣🤣🤣🤣😂😂🤣

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