بالفيديو.. سارة الودعاني تعلم الدكتورة خلود اللهجات السعودية
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود، وبرفقتها الفنانة السعودية سارة الودعاني وهي تٌعلمها اللهجات السعودية .
وظهرت سارة في الفيديو وهي تقول للدكتورة خلود ” إحنا في السعودية لدينا عديد من اللهجات، يعني عندنا في الرياض نقول فديتس، فديتج، إيش لونس ” ، والدكتورة خلود تٌردد معها، وأثار الفيديو إعجاب المتابعين الذين اثنوا على خفة دم الدكتورة خلود.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 32 دقيقة
مااااااالت على الثنتين ما اطيقهن
محمد[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 16 دقيقة
ووووع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28553 ] نشر منذ 3 دقائق
دراكولا الودعاني 👹وخلود
ثنتين أجتمع فيهن غباء العالم كله
على فكرة
الي يشوفك يقول أن خلود جايه من المانيا ولا المكسيك
وماتعرف شي🤣🤣🤣🤣😂😂🤣