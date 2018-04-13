بالفيديو.. عمرالشريف قبل وفاته: فلوس التمثيل حرام
صرح الفنان المصري الراحل عمر الشريف، قبل وفاته في حوار مسجل له، بأنه لا يحب الأموال.
وقال ” الشريف ” في حواره مع الإعلامي طارق حبيب، إن أموال التمثيل ليست حلالًا، مضيفًا أنه يشعر في بعض الأوقات أنه يقوم بجني الفلوس على الفاضي، حسبما ذكر.
وأوضح : ” أنا أعتقد أن هذه الفلوس حرام، لأنني أرى الكثير من الناس عباقرة، وهناك من يموت من الجوع، وأنا أقوم بدور ” بلياتشو ” أمام الكاميرا يعطونني هذه المبالغ الكبيرة. ”
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 44 دقيقة
طيب حرام ليه ماخليتها
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 43 دقيقة
خذو منه العبره يا ممثلين