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بالفيديو.. عمرالشريف قبل وفاته: فلوس التمثيل حرام

بالفيديو.. عمرالشريف قبل وفاته: فلوس التمثيل حرام
نورة الشهري (صدى):

صرح الفنان المصري الراحل عمر الشريف، قبل وفاته في حوار مسجل له، بأنه لا يحب الأموال.

وقال ” الشريف ” في حواره مع الإعلامي طارق حبيب، إن أموال التمثيل ليست حلالًا، مضيفًا أنه يشعر في بعض الأوقات أنه يقوم بجني الفلوس على الفاضي، حسبما ذكر.

وأوضح : ” أنا أعتقد أن هذه الفلوس حرام، لأنني أرى الكثير من الناس عباقرة، وهناك من يموت من الجوع، وأنا أقوم بدور ” بلياتشو ” أمام الكاميرا يعطونني هذه المبالغ الكبيرة. ”

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 44 دقيقة

طيب حرام ليه ماخليتها

[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 43 دقيقة

خذو منه العبره يا ممثلين

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