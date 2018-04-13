بالفيديو.. عمرالشريف قبل وفاته: فلوس التمثيل حرام

نورة الشهري (صدى):

صرح الفنان المصري الراحل عمر الشريف، قبل وفاته في حوار مسجل له، بأنه لا يحب الأموال.

وقال ” الشريف ” في حواره مع الإعلامي طارق حبيب، إن أموال التمثيل ليست حلالًا، مضيفًا أنه يشعر في بعض الأوقات أنه يقوم بجني الفلوس على الفاضي، حسبما ذكر.

وأوضح : ” أنا أعتقد أن هذه الفلوس حرام، لأنني أرى الكثير من الناس عباقرة، وهناك من يموت من الجوع، وأنا أقوم بدور ” بلياتشو ” أمام الكاميرا يعطونني هذه المبالغ الكبيرة. ”