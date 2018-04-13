رغم سقوط آلاف الشهداء والمصابين.. انطلاق ” جمعة الأعلام ” في فلسطين

القدس(صدى):

ينظم الشعب الفلسطيني، للجمعة الثالثة على التوالي، مسيرات العودة في ذكرى يوم الأرض، حيث بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة المسيرات.

وأطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، النابل الضوئية والنار بكثافة، على المتواجدين بعد اقتراب عدد من الشبان من السياج الحدودي شرق بلدة خزاعة جنوب القطاع.

ومن المنتظر أن يكون اليوم هو جمعة الأعلام، حيث سيتم رفع العلم الفلسطيني بكثافة في سماء الوطن من خلال الطائرات الورقية والبالونات وبكل الوسائل وبشتى الطرق المتاحة.

ويذكر أن مستوطنون أقدموا على إحراق مسجد في بلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وقاموا بخط شعارات عنصرية على جدرانه.