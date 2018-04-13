نقابة للممثلين تدعو لحظر الاجتماعات الخاصة في الفنادق للحد من التحرش

أماني الغامدي(صدى):

قالت جابريل كارتريس رئيسة نقابة (ساج.أفترا) في بيان نشر على موقع النقابة الإلكتروني “ نحن ملتزمون بمعالجة السيناريو الذي سمح لحيوانات مفترسة باستغلال ممثلين خلف الأبواب المغلقة تحت ستار اجتماعات العمل ” .

يأتي ذلم في محاولة من النقابة لوضع حد للتحرشات التي تحدث لأعضائها ، حيث وضعت نهاية لاجتماعات الممثلين المبتدئين والمحترفين في الغرف الخاصة في الفنادق وأماكن الإقامة .

وكان استبعد عشرات من المشاهير في قطاع الترفية والسياسة والإعلام واستقال بعضهم من وظائفهم بعد اتهامهم بالتحرش.

وأضيف هذا البند إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بالنقابة، ودعا أيضا أعضاءها الذين يزيدون على 150 ألفًا وممثليهم على رفض عقد اجتماعات في أماكن خاصة.