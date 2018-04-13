رامون دياز يقترب من الأهلي خلفا لريبروف

ماجد محمد(صدى):

يقترب الأهلي من الحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني راامون دياز؛ ليكون خلفًا للأوكراني سيرغي ريبروف.

ودخل الأهلي في مفاوضات بشكل جاد مع المدرب الأرجنتيني؛ لتولي مهمة تدريب الراقي الموسم المقبل.

وكان ريبروف فشل في الحصول على لقب الدوري، بالإضافة لتسببه في العديد من المشكلات؛ أخرها الخلاف مع المهاجم السوري عمر السومة.

يجدر الإشارة إلى أن الهلال أقال رامون دياز ؛ عقب فشله في عدد من المباريات الهامة التي تسببت في النهاية في فقدان بطولتي أسيا وكاس الملك الموسم الجاري.