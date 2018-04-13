بالصور.. انطلاق ” فولكس فاجن لافيدا بلس ” بتصميم مشابه لأرتيون

بكين(صدى):

قدمت فولكس فاجن الجيل الجديد من سيارتها لافيدا في الصين والتي أطلقت عليها لافيدا بلس التي ستقدم بجانب تقديم الجيل السابق من السيارة. ويمكن للبعض أن يخطيء السيارة ويعتبرها باسات ولكنها أصغر في الحجم رغم أن طولها زاد 65 مم وقاعدة العجلات زادت 78 مم في الطول بعد التحول من قاعدة البناء السابقة PQ34 الى الجديدة MQB.

وبدت السيارة أكثر رقياً في المقصورة حيث حصلت علي شاشة تعمل باللمس للنظام الترفيهي وتحكم بالمناخ ثنائي المناطق وعجلة قيادة متعددة المهام وتطعيمات من الجلود والخشب ولكن سيكون على المشترين الحصول على السيارة في أعلى الاصدارات للاستفادة من هذه الخيارات.

وستحمل السيارة المخصصة للسوق الصيني 3 محركات بنزين تشمل محرك 1.5 لتر بقوة 116 حصان و1.2 لتر بقوة 116 حصان تيربو ومحرك 1.4 لتر تيربو بقوة 150 حصان مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات حسب الموديل.

وستعرض السيارة للمرة الأولى في معرض بكين للسيارات 2018 في نهاية الشهر الجاري وبعد شهور قليلة وفي نصف الصيف ستبدأ مبيعات السيارة محلياً في الصين ويتوقع أن ترتفع في السعر عن الموديل الحالي الذي سيتم تقليل سعره الى 15.850 ألف دولار.