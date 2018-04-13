” التعليم ” تتجه لإدراج مؤلفات غازي القصيبي في المناهج الدراسية
كشف مصدر مسؤول لـ ” صدى ” أن هناك تحديثا كبيرا سيطال تضمين الإنتاج الأدبي السعودي في مناهج اللغة العربية، وقد حظي معالي الراحل د.غازي القصيبي رحمه الله بالنصيب الأكبر من تضمين إنتاجه الأدبي الواسع شعرا ونثرا وسردا.
كما سيكون هناك تضمين واسع للأدباء السعوديين المخضرمين المتفق على ريادتهم الأدبية والقبول لهم، وخصوصا ممن تسنموا مناصب قيادية لخدمة الوطن.
وسيسجّل لاحقا كامل الإنتاج الأدبي السعودي صوتيا ويتاح للطلاب والمجتمع بشكل عام على بوابة التعليم الوطنية ” عين ” ، والتي وصل عدد الطلاب المسجلين فيها حاليا إلى 4 ملايين طالبا وطالبة.
عبدالله[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 57 دقيقة
سبحان مغير الاحوال…من مناهج تحتوي على مؤلفات يوسف الاحمد الى غازي القصيبي (جميع كتب التوحيد كانت مؤلفه من ثلاث اشخاص احدهم يوسف الاحمد الى ان تم تغيير المؤلفين بشيوخ معتدلين قبل عدة سنوات فقط). ولمن لا يعرف يوسف الاحمد فهو داعيه من أحد اقتراحته هو هدم المسجد الحرام وبناءه من جديد بحيث يتم فصل الرجال عن النساء (المقطع موجود في اليوتيوب).
رغم ان النبي والصحابه طافوا والرجال والنساء مع بعض ولكن هو لا يرى ذلك جائز ويعتقد انه يفهم اكثر ممن نزل عليه الوحي. هذا الداعيه هو من كان يدير عقول الطلاب بمؤلفاته في المدارس قبل ان يتنبه المسؤلون لخطورة اطروحاته.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يغفرله ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويسكنه جنات النعيم.