” التعليم ” تتجه لإدراج مؤلفات غازي القصيبي في المناهج الدراسية

نايف السالم(صدى):

كشف مصدر مسؤول لـ ” صدى ” أن هناك تحديثا كبيرا سيطال تضمين الإنتاج الأدبي السعودي في مناهج اللغة العربية، وقد حظي معالي الراحل د.غازي القصيبي رحمه الله بالنصيب الأكبر من تضمين إنتاجه الأدبي الواسع شعرا ونثرا وسردا.

كما سيكون هناك تضمين واسع للأدباء السعوديين المخضرمين المتفق على ريادتهم الأدبية والقبول لهم، وخصوصا ممن تسنموا مناصب قيادية لخدمة الوطن.

وسيسجّل لاحقا كامل الإنتاج الأدبي السعودي صوتيا ويتاح للطلاب والمجتمع بشكل عام على بوابة التعليم الوطنية ” عين ” ، والتي وصل عدد الطلاب المسجلين فيها حاليا إلى 4 ملايين طالبا وطالبة.