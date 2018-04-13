” اعتدال ” يحذر من التغريدات المفخخة لداعش على تويتر

حمود العنزي(صدى):

أنذر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، من التغريدات المفخخة لتنظيم داعش الإرهابي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مشيرًا إلى أن التنظيم يمارس نشاطه على وسائل التواصل بطرق عدة، وعبر منصات مختلفة.

وأكد ” اعتدال ” ، أن تنظيم ” داعش ” الإرهابي، يشكل تهديدًا متصاعدًا من خلال محاولات نشر المحتوى المتطرف على ” تويتر ” ، وذلك مقارنةً بغيره من التنظيمات المتطرفة.

وذكر المركز، 4 أسباب ترفع من معدلات خطر وجود ” داعش ” على ” تويتر ” ، وذلك وفقًا لما يلي:

1- أن التنظيم يحظى بأكبر قدر من النقاش مقارنة بالتنظيمات الأخرى.

2- أنه يحظى أيضًا بأكبر قدر من النقاش الإيجابي، مقارنةً بالنقاش العام وسط هذه التنظيمات.

3- التنوع في محتواه المنشور على ” تويتر ” .

4- أن المغردين يشاركون ” داعش : في المحادثات بمعدل أعلى من التنظيمات الأخرى.

تجدر الإشارة، إلى أن موقع ” تويتر ” ، كان قد أعلن استمرار الحرب على الحسابات المتطرفة، وبيَن تقرير الشفافية الأخير للموقع، جهودًا مهمة للتحول إلى مكان غير مرغوب لدعوات العنف وخطاب المتطرفين.

حيث تم إغلاق مليون حساب متطرف في عام 2015، وتعليق أكثر من 274 ألف حساب بين يونيو وديسمبر 2017، فيما تم إيقاف أكثر من 274 ألف حساب بشكل دائم، خلال النصف الثاني من 2017، وذلك بسبب الانتهاكات المتعلقة بتشجيع الإرهاب، وفقًا لما أورده التقرير.