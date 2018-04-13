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بعد اقتناص اللقب.. محمد هنيدي يوجه رسالة للهلال

بعد اقتناص اللقب.. محمد هنيدي يوجه رسالة للهلال
طلال الغامدي(صدى):

وجه الفنان المصري محمد هنيدي، رسالة تهنئة إلى نادي الهلال، عقب تتويجه أمس بلقب بطولة دوري المحترفين.

وغرد ” هنيدي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًأ : ” تكريم جديد لبطولة الدوري بعد تحقيق الزعيم للبطولة، الدوري هلالي، الهلال بطل الدوري ” .

واقتنص الزعيم اللقب بعد فوزه على الفتح برباعية مقابل هدف، بينما احتل الأهلي مركز الوصافة عقب الفوز على أحد.

يجدر الإشارة إلى أن ” هنيدي ” تربطه علاقة جيدة مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ومتابع لأحداث دوري المحترفين.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 42 دقيقة

كويس

[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 42 دقيقة

يقي منك

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