بعد اقتناص اللقب.. محمد هنيدي يوجه رسالة للهلال

طلال الغامدي(صدى):

وجه الفنان المصري محمد هنيدي، رسالة تهنئة إلى نادي الهلال، عقب تتويجه أمس بلقب بطولة دوري المحترفين.

وغرد ” هنيدي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًأ : ” تكريم جديد لبطولة الدوري بعد تحقيق الزعيم للبطولة، الدوري هلالي، الهلال بطل الدوري ” .

واقتنص الزعيم اللقب بعد فوزه على الفتح برباعية مقابل هدف، بينما احتل الأهلي مركز الوصافة عقب الفوز على أحد.

يجدر الإشارة إلى أن ” هنيدي ” تربطه علاقة جيدة مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ومتابع لأحداث دوري المحترفين.