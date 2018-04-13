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بالفيديو.. أب يعثر على أفعى وسط ألعاب ابنته

بالفيديو.. أب يعثر على أفعى وسط ألعاب ابنته
اميرة خالد(صدى):

أٌصيب أب بالصدمة عقب عثوره على أفعى سامة في غرفة ابنته مختبئة وسط ألعابها.

نشر الأب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر عدداً ضخماً من الألعاب على الأرض قبل أن يبدأ إزاحتها؛ ليكشف عن مكان اختباء الأفعى التي قال إنه رصدها على حافة النافذة، وأغلق باب الغرفة ثم وضع منشفة تحت الباب لبقاء الأفعى داخل الغرفة حتى تصل فرق الإنقاذ.

وأضاف أنه تم نقل الأفعى إلى مكان آمن.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 41 دقيقة

مكان امن ! اذبحها

[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 20 دقيقة

Oh My God.
يا لطييييييييف.

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