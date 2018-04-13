بنسبة 100%.. إيسكو سهم ريال مدريد الأفضل

ماجد محمد(صدى):

شهد شهر إبريل منذ انطلاقه، تفوق كبير للاعب الريال إيسكو، الذي أظهر مهارته خلال الـ 3مباريات التي خاضها الريال خلال الشهر الجاري.

ونجح إيسكو في أن يصل إلى نسبة كبيرة من التمريرات الصحيحة، في المواجهات الثلاث، على الرغم من تراجعه بنسبة ضئيلة في المباراة الأخيرة أمام يوفينتوس في دوري الأبطال.

ووصلت دقة تمريرات إيسكو في مباراة الذهاب أمام اليوفينتوس، وأتليتكو مدريد لـ 100 % بينما انخفضت بنسبة قليلة في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال أمام السيدة العجوز حيث وصلت لـ 98.6 % .