واشنطن: 3 رجال بينهم أمريكيان قدموا الدعم المالي لـ ” العولقي “

واشنطن(صدى):

كشفت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، أن ثلاثة رجال، بينهم مواطنان أمريكيان، اعترفوا بمحاولتهم إخفاء دعمهم المالي لـ ” أنور العولقي ” ، الذي كان أحد قادة تنظيم القاعدة، بشبه الجزيرة العربية.

ووفقًا لما جاء في البيان الصحفي للوزارة، أن المتهمين الثلاثة أرسلوا أموالًا لـ ” العولقي ” ، في 2009، وحاولوا إخفاء أفعالهم.

وذكرت الوزارة، أن اثنان من الرجال هما، إبراهيم زبير محمد ” 38 عام ” ، وآصف أحمد سالم ” 38 عام ” ، وهما طالبان في جامعتين أمريكيتين، في أوائل العقد الأول، من القرن الحالي. والمتهم الثالث، سلطاني روم سالم ” 43 عام ” وهو شقيق لأحمد سالم.

يجدر الإشارة إلى أن اثنان من الرجال والأخوان ” سالم ” ، هما من مواطني الولايات المتحدة، أما زبير محمد، فهو مواطن هندي، كما اعترف متهم رابع يُدعي يحيي فاروق محمد، بالذنب العام الماضي، في القضية وحكم عليه بالسجن 27 عامًا.

يُذكر أن ” العولقي ” ، قُتل في غارة بطائرة بدون طيار، باليمن عام 2011، قد دعا إلى العنف ضد الولايات المتحدة، وكان ضالعًا، في محاولات إرهابية ضد المدنيين، وفقاً لوثائق قضائية.