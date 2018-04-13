دليلكِ الذكي لتنظيف منزلكِ في أسرع وقت

أماني الغامدي(صدى):

تقضي الكثير من السيدات وقتاً طويلاً في تنظيف المنزل، بسبب قيامهنّ بتنظيف كل غرفة على حدة، ممّا يطيل من وقت التنظيف، رغم أنّ قيامهنّ بتنظيف المنزل كلّه مرة واحدة، أفضل وأسرع وأكثر فاعلية، مثل مسح الغبار عن أرجاء المنزل كلّه أولاً، ثمّ تنظيم وترتيب المنزل كلّه أيضاً، وهكذا، بحيث ينتهي تنظيف المنزل بالكامل مرة واحدة.

مسح الغبار

امسحي الغبار من كل أرجاء منزلكِ مرة واحدة، ومن أهمها الجوانب العليا من الأثاث، والجزء السفلي من الرفوف، وكل إطارات الصور، وشاشات التليفزيون، مع استخدام فوطة جافة وليست رطبة.

التنظيم

في الخطوة الثانية عليكِ تنظيم المنزل، وترتيب الوسائد والأغطية والأسرّة في كل غرف المنزل دفعة واحدة.

تنظيف المرايات والزجاج

أما الخطوة الثالثة فهي مسح المرايات بالمنظّف، وكذلك زجاج النوافذ في كل أرجاء المنزل.

تنظيف الأسطح

عليكِ بعد ذلك تنظيف جميع الأماكن التي تلمسها الأصابع، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم.

تنظيف المطبخ والحمام

في الختام، من الضروري رشّ الأحواض والمصارف والمراحيض بالمنظّف والمطهّر، وتركها قليلاً، ثم مسحها جيداً، بما في ذلك أبواب الخزانة والأجهزة الكهربائية أيضاً.